Julio César Chávez Junior ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, ya que han surgido varios rumores sobre que recayó en su adicción a las pastillas para bajar de peso, lo cual ha puesto en riesgo su vida.

Su papá, el César del Boxeo y su hermana Nicole han manifestado su preocupación, sobre todo luego de que se señalara que tuvo que ser ingresado a un psiquiátrico, noticia que fue desmentida por el propio Julito.

¿Julio César Chávez Jr. está arrepentido?

Luego de todos los escándalos que han girado a su alrededor, Julio César Chávez Jr. estuvo en el canal del ‘Boxglero’, donde se le vio renovado, lejos de las adicciones y aseguró que está poniendo todo de sí para recomponer su vida.

"Yo qué mas quisiera, hacer en la calle y hacer un desmadre a mi modo y no pensar en lo que sucede, pero ya lo decidí y voy a meterle mucho empeño y muchas ganas, yo sé que puedo, porque sé que lo que me propongo yo lo voy a hacer.

"En algún momento me porté mal y me arrepiento, pero no de los videos pendejos. Lo que más me duele es que la gente, algunas personas me quieran poner en contra de mi papá, pero ¿por qué lo hacen?, porque yo lo quiero mucho, lo respeto mucho y lo quiero tener mucho tiempo, al igual que a mi madre. Aunque no me guste lo que me diga y aunque no sea cierto lo tengo que escuchar", comentó.

¿Aceptó que se ha equivocado?

Por último, el boxeador mexicano señaló que no es una persona mala, sólo que ha estado cometido muchos errores en su vida, aunque reconoció que él siempre dice las cosas de manera directa y eso no lo va a modificar.

"En mi persona no hay maldad, simplemente las cosas así son y a veces la riega uno. Hice lo que quise, pero ya no lo voy a volver a hacer, porque la gente lo toma a mal. El expresarse agarrando la locura lo toman a mal. Voy a decir lo que pienso nada más, a veces jugando. Yo así soy y no voy a cambiar".