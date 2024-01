Julio César Chávez Jr. genera cada vez más polémica; ahora publicó un video en YouTube en el que explota contra su propio padre al grado de llamarlo ‘basura’.

"Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo que es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca", mencionó.

Leer también Julio César Chávez manda mensaje de Año Nuevo y asegura que su hijo dice muchas 'pendej...'

De igual forma, lo acusó de querer lastimarlo y aseguró que quiere poner una orden de restricción para que no lo puedan visitar en Estados Unidos, en donde actualmente vive.

"Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos", agregó.

En días pasados, el ‘César del Boxeo’ compartió un mensaje en redes sociales en el que dijo que su hijo ‘dice muchas pendej***’ y que no puede ayudarlo debido a su residencia en la Unión Americana, donde las leyes son distintas.

Leer también ¿Canelo Álvarez se está devaluando? El boxeador mexicano cayó en el ranking libra por libra