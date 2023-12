Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo un año triunfal este 2023, ya que en las dos carteleras que encabezó el pugilista tapatío se impuso a sus rivales: en mayo lo hizo ante John Ryder y para septiembre frente a Jermell Charlo.

No obstante, el mexicano no termina por convencer a los amantes del boxeo, ya que consideran que no se ha enfrentado a un combatiente de peso que lo pueda poner en predicamentos, como lo sería David Benavidez.

¿En qué lugar del ranking se encuentra el Canelo Álvarez?

Pese a los dos triunfos que añadió a su récord el Canelo Álvarez este año, no fueron suficientes para ascender en la Junta Transnacional de Rankings de Boxeo (Transnational Boxing Rankings Board), donde fue desbancado por un incómodo rival.

El listado es encabezado por el norteamericano Terence Crawford, de la división Welter, seguido por el japonés Naoya Inoue (peso pluma). La tercera posición es para el ucraniano Oleksandr Usyk (peso pesado)

En el cuarto peldaño se ubica el ruso Dmitry Bivol (semipesado), quien una vez más derrotó al Canelo Álvarez (supermediano), ya que los desbancó y envió hasta el quinto sitio de listado de cada división.

¿Quién será el próximo rival de Saúl Álvarez?

Pese a que todos sus seguidores le exigen medirse a David Benavidez, todo parece indicar que el próximo rival del Canelo Álvarez será Jaime Munguía, quien está llamado a ser el heredero del tapatío en el boxeo mexicano.