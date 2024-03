Julio César Chávez Jr. ha tenido un año complicado, debido a que lo inició con un problema legal, luego de que fuera detenido por portación de armas fantasma (un par de rifles de asalto a los que les borraron el número de serie), por lo que estuvo recluido varios días en un centro penitenciario de California.

Luego de pagar una cuantiosa fianza, el boxeador mexicano pudo seguir su proceso en libertad. Parece que de a poco el Hijo de la Leyenda va retomando el rumbo de su vida, ya que está cumpliendo con su rehabilitación y recientemente reveló la reconciliación con su padre, el César del Boxeo.

¿Qué enfermedad tiene Julio César Chávez Jr.?

Aunque parece que Julito está poniendo todo de su parte para que su vida vaya por un camino alejado de laos excesos, parece que tendrá un nuevo obstáculo que superar. Mediante sus redes sociales, el púgil sinaloense reveló que luego de un chequeo genera el encontraron una “bolita” en el hígado que ya le están analizando.

“Vine a checarme el hígado y todo el cuerpo y me salió una bolita en el hígado. Ojalá no sea nada, y si sí, pues ni pedo. Me hice un estudio de todo, y todo salió bien, pero en el hígado me salió una bolita y puede ser cualquier cosa.

“Me voy a hacer otro estudio para descartar que no sea nada. Me preocupa, porque yo quiero pelear ya”, señaló el boxeador de 38 años.

¿Cuándo fue la última pelea de Julito?

Pese a que en sus inicios generó muchas expectativas con la idea de que podía seguir los pasos de su padre, la realidad es que la carrera de Julio César Chávez Carrasco fue en declive, debido a sus excesos.

La última ocasión que JC Chávez Jr. subió a un ring, fue en el ya lejano 2021, cuando se midió al peruano David Zegarra, a quien pudo derrotar mediante la decisión unánime en Culiacán, Sinaloa.