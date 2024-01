La familia de Julio César Chávez siempre ha estado rodeada por la polémica, para muestra el reciente escándalo de Julito, quien fue arrestado en Los Ángeles debido a la portación de un rifle de asalto sin número de serie.

No obstante, ese sólo es un episodio en la larga lista de controversias de la familia Chávez, recordando que en el pasado, la máxima leyenda del boxeo mexicano batalló en contra de las adicciones.

¿Qué relación tuvo JC Chávez con Yolanda Andrade?

Era muy poca conocida la relación de amigos que tuvieron Julio César Chávez y Yolanda Andrade, hasta que la propia conductora la sacó a la luz. Incluso, en el canal de YouTube con Isabel Lascuráin, reveló que pasaban gran parte del día bebiendo, consumiendo cocaína y escuchando a Mijares.

"Nos encerrábamos en el baño y ahí durábamos mucho tiempo. Nos amanecía y otra vez, con una grabadora y escuchábamos a Mijares (la canción) 'Uno entre mil', ¡cómo la ponía!, hasta que se nos rayaba el disco.

"Llorábamos y hablábamos de lo mismo que hablan los borrachos, lo mismo. Era una tristeza que tal vez teníamos los dos, pero la única alegría era que estábamos los dos encerrados en un baño tomando con una grabadora", comentó.

¿Julio César Chávez rechazó a Madona?

Por otra parte, en una historia que parece increíble, Yolanda Andrade recordó que en una ocasión madona quería conocer a Julio César Chávez, pero el boxeador se negó debido a que la había visto en unas fotografías sin ropa.

"Me acuerdo perfecto que fue Madonna a saludarlo y me dijo: 'No, yo no quiero conocer a esa vieja porque sale en unas fotos desnuda'. Yo (le decía), 'pero no, ¡está Robert De Niro!', y él: '¡no, viene mi compadre el Coque!'", recordó.