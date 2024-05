El miércoles pasado, en la víspera de la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía, una noticia empañó las declaraciones y acciones de los pugilistas, luego de que David Faitelson anunciara que su solicitud de acreditación como elemento de prensa para el combate había sido denegada, provocando una ola de críticas hacia el campeón tapatío por atentar contra la libertad de expresión.

Ahora, el propio David Faitelson ha salir a explicar lo que ocurrió en Las Vegas, asegurando que el equipo de Canelo Álvarez lo vetó debido a sus declaraciones 'periodísticas' de las actuaciones del tapatío, y ha aprovechado para explotar contra el pugilista campeón de las 168 libras.

¿Qué ocurrió en el veto a Faitelson por parte de Canelo en Las Vegas?

Faitelson ha relatado la forma en que le declararon vetado de la pelea, explicando que él se hace responsable de sus críticas hacia Canelo.

"El miércoles entregué mi pasaporte en la puerta de entrada de la sala de prensa del Hotel MGM. Después me dijeron que mi credencial para cubrir la pelea había sido denegada la noche anterior. Me dio un poco de tristeza, luego de rabia, y luego entendí que no pasaba nada.

Soy totalmente responsable de mis críticas y declaraciones periodísticas. Sé muy bien que al arriesgar en el comentario, puedo generar diversas reacciones, sobre todo en personas que no tienen la capacidad e inteligencia para entenderlo. El dinero te da muchas cosas, pero no te da educación, no te da inteligencia. El dinero te da poder. Lo que más me molesta es la mentira (subió video de Canelo asegurando que él no lo vetó)", expresó Faitelson en su programa de TUDN.