Una de las peleas más esperadas para este año parece que no se podrá llevar a cabo. El motivo, la negativa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez de enfrentarse a David Benavidez, argumentando varias veces que no ha hecho méritos suficientes para enfrentarlo.

La decisión le ha acarreado infinidad de críticas al pugilista tapatío, ya que todo parece indicar a que elegiría para su batalla de mayo a un contrincante de poco peso, algo que molesta mucho a sus seguidores.

¿Qué dijo Julio César Chávez del Canelo Álvarez?

Pese a que David Benavidez lo ha retado públicamente en más de una ocasión, la negativa del Canelo Álvarez se mantiene. Sin embargo, Julio César Chávez aseguró que aunque de momento se ve lejana la posibilidad de ver esa pelea, no tiene duda de que al final se van a encontrar arriba de un ringo.

"No sé si (Canelo) le esté corriendo a Benavidez, yo creo que un peleador no le corre a ningún peleador, más bien simplemente son etapas ¿me entiendes? Yo creo que tarde que temprano se va a dar esa pelea con Benavidez, es la pelea que todo mundo queremos ver, pero ya no depende de mí, depende de Saúl.

“Lo que ha hecho Canelo es algo increíble la verdad. No puedo hablar mal de Saúl, porque es un muchacho muy respetuoso hacía mí, ¿me entiendes? simplemente él se ha ganado todo lo que tiene a pulso y está en su derecho de pelear contra el que él quiera, ya los organismos van a decidir si ajustarlo, si hay un retador oficial lo tienen que obligar, pero ya todo depende de él”, dijo el César del Boxeo.