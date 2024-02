Comentarista argentino se burló del futbol mexicano: 'No tienen historia y nosotros tenemos tres copas'

Desde que se supo que en la Copa del Mundo de Qatar 2022 México se iba a enfrentar a Argentina, las redes sociales se convirtieron en un auténtico ring de lucha libre, ya que ambas aficiones se tiraron con todo previo al partido.

Y posterior al partido donde la Albiceleste se impuso 2-0 al Tricolor, la guerra de comentarios continuó, por lo que sin importar el tema, ambas hinchadas no dejan pasar la oportunidad de burlarse entre ellos.

¿Qué dijo un argentino sobre el futbol mexicano?

Se ha vuelto ya una tradición que los comentaristas argentinos despotriquen en contra del futbol mexicano, como recientemente lo hizo uno en el programa VAR de Copas, quien lamentó el pobre nivel del balompié tricolor.

Además, recordó que en más de una ocasión han tenido que recurrir a jugadores argentinos para reforzar a su selección, ya que desde hace mucho no han sido capaces de producir futbolistas como Hugo Sánchez o Andrés Guardado.

“Yo no entiendo como los mexicanos con tantos millones de personas que son se meten hasta unos Octavos de Final. No tienen historia. Que tengan que recurrir al Chaco Giménez, a los nietos, a los bisnietos del Chaco, a todo el árbol genealógico del Chaco. Si los quieren nacionalizar, nacionalícenlos. Porque a nosotros no nos interesa, somos 40 o 50 millones y tenemos tres Copas del Mundo. Uruguay dos Copas del Mundo", señaló.

"Su futbol cada día está más en declive, no tienen ascenso y descenso, es una liga de también 28 o 30 equipos y también es un desastre. No han tenido renovación. No ha salido más un Hugo Sánchez, un Rafa Márquez o un Andrés Guardado", finalizó.