Hace unos años, una de las peleas mas esperadas por los amantes del boxeo era la de Floyd Mayweather Jr. contra Manny Pacquiao, quienes eras los mejores pugilistas del mundo en ese momento.

No obstante, por mucho tiempo el norteamericano estuvo huyendo al filipino, y no fue hasta que ocaso de esté de The Money aceptó subirse al ring ante Pac-Man en 2015, luego de cinco años de negociación.

¿Habrá revancha entre Mayweather Jr. y Pacquiao?

El enfrentamiento de 2015 dejó un sabor amargo entre los aficionados al deporte de los golpes. No obstante, Manny Pacquiao reveló una noticia que genera muchas expectativas, ya que adelantó que a finales de este año tendrá su revancha ante Floyd Mayweather Jr.

“Sigo activo, sigo entrenando. Tengo una pelea de exhibición en diciembre. Va a ser en Japón. Estamos trabajando sobre el rival, estamos trabajando con (Floyd) Mayweather”, dijo el filipino.

¿Quién ganó la primera pelea?

Pese a que era una de las más esperadas del mundo, la pelea entre Mayweather Jr. y Pacquiao no fue lo que se esperaba, debido a que por el estilo del norteamericano, hubo pocas emociones. Al final, The Money se quedó con la victoria por decisión unánime.