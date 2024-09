El piloto mexicano Sergio Checo Pérez explicó su sentir tras concluir el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde el mexicano sufrió un choque con el piloto de Ferrari, Carlos Sainz. Las primeras palabras de mexicano fueron de tristeza pues aseguró que su equipo hizo un gran trabajo y el cual se vio empañado con el choque que sufrió.

¿Qué dijo el Checo Pérez tras el accidente?

“Bien, me siento algo decepcionado, triste con mi equipo porque no fue el final que merecíamos en la carrera, después de todo el esfuerzo que hicimos es una pena haber terminado así en esas condiciones, especialmente con Carlos, no esperaba terminar una carrera así”, detalló el mexicano.

Fue en la penúltima vuelta en donde el mexicano competía por los primeros tres puestos, pero una mala maniobra del piloto de Ferrari, Carlos Sainz hizo que ambas monoplazas se impactaran en el muro de contención.

El mexicano estaba seguro que la carrera la pudo ganar. Foto: AFP.

“Salimos de la curva y salimos con bastante espacio, él (Carlos Sainz) viene hacia mí porque quiere seguir el auto de adelante, pero yo estoy ahí, como él traía más velocidad toca mi llanta delantera y ahí terminamos con la carrera”, explicó el accidente,

Checo reconoció que de no haber sufrido el accidente hubiera peleado por la victoria, ya que nunca estuvo conforme con un segundo lugar; “creo que hoy teníamos para pelear por la victoria, el equipo hizo una gran estrategia. Sin duda ayudando a McLaren perdimos como dos segundos detrás de él y eso nos alejó un poco de Piastri, pero creo que, si no, pudimos hacer luchado por la victoria”.

El mexicano dijo que el accidente fue muy rápido y no tuvo el tiempo necesario para intentar salir bien librado, finalizando que fue un accidente y queda seguir mejorando para las próximas pruebas.

'ÉL VIENE HACÍA MÍ, QUIERE SERGUIR AL CARRO DE ADELANTE, PERO YO ESTOY AHÍ"



Checo explica cómo fue el choque con Sainz. Señala que por la velocidad al seguirse cerrando, tocó su llanta delantera.



"No merecíamos un final así"



🎙️@diegofmejia#F1xFSMX pic.twitter.com/AJyccdPH3c — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 15, 2024

¿Cómo ocurrió el accidente?

Todo marchaba conforme a lo que sucedió en gran parte de la competencia en Bakú, Oscar Piastri (McLaren) en al punta, el monegasco detrás de él y el mexicano haciendo lo suyo, con buenos puntos y de vuelta en el podio, pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió.

"WHAT THE FU..." 😡🤬



Checo está molestísimo y así lo reclama en la radio



Sainz dice que no sabe qué pasó... 😒#F1xFSMX pic.twitter.com/bn96XIqNSr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 15, 2024

Luego de una maniobra en la que el madrileño pasó al tapatío, el de Guadalajara recuperó y en la recta pasó lo que nadie esperaba: Sainz se cerró y se llevó contra el muro el RB20 del 11 y su monoplaza; ambos abandonaron y se quedaron sin puntos.

Checo hizo el coraje de su vida, explotó en la radio y se mostró más que frustrado, se le acababa de ir la oportunidad de un gran regreso a los primeros tres, en su pista, en la que es el máximo ganador y en la que tuvo todo el fin de semana un desempeño grato.