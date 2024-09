🇲🇽 "SOY UN MORRILLO QUE SALIÓ DE LAS CALLES Y ESTOY VIVIENDO MI SUEÑO: VIVA LA RAZA MEXA"



THIS IS THE MEXICAN WAY... ¡REMONTADA de Lazy Boy! 🤩🤩



¡Te amamos, Ronaldo Rodríguez! Qué resiliencia, qué corazón ❤🔥#UFC306 #UFCxFSMX #NocheUFC pic.twitter.com/42V1g1fGUU