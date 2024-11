El piloto mexicano, Sergio Pérez, no comparte las mismas opiniones que su papá, Antonio Pérez Garibay. Al menos, no en lo que respecta al expiloto Ralf Schumacher, quien recientemente se convirtió en el centro de un comentario homofóbico por parte del politico.

Schumacher ha sido de los especialistas que más han cuestionado la continuidad de "Checo" en la escudería de Red Bull. Al punto en el que aseguró que el argentino, Franco Colapinto, ocuparía el asiento de Pérez en la próxima temporada de la Fórmula 1.

Situación que generó molestia en Antonio Pérez Garibay, quien salió a defender a su hijo con una polémica declaración: “Un periodista que primero declara que 'Checo' ya estaba fuera de Red Bull y a la siguiente semana sale del clóset, no sé si estaba enamorado de 'Checo'".

Y es que, en agosto, Ralf Schumacher dio a conocer su orientación sexual. En su cuenta de Instagram, publicó una fotografía junto con su actual pareja, Étienne Bousquet-Cassagne, bajo la leyenda de "lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja correcta con la que puedes compartir todo".

Si bien no puede "controlar" las palabras de su papá, el piloto mexicano negó que comparta las mismas opiniones que él.

"No estoy de acuerdo con ninguno de sus comentarios. Creo que cometió un error en ese sentido. No comparto ninguna de sus opiniones, pero al mismo tiempo no controlo lo que mi padre tiene que decir, sólo puedo controlar lo que yo digo", sentenció Pérez.

Y Schumacher también respondió a las palabras de Antonio Pérez Garibay.

“Yo también apoyaría a mi hijo al 100% y trataría de ayudar. Eso es lo que uno hace como padre. En cuanto al estilo, yo sería diferente, pero conocemos al señor Pérez con todas sus emociones. Por eso, no estoy enfadado con él. Sin embargo, creo que los resultados en la pista serían el mejor argumento", escribió en Instagram.

Lee también Checo Pérez se dice listo para el Gran Premio de Las Vegas

¿Cuándo será la próxima carrera de "Checo" Pérez en la Fórmula 1?

De momento, "Checo" ocupa el octavo lugar de los standings de la temporada, por debajo de Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, George Rusell y Lewis Hamilton.

A la espera de subir nuevamente a podio, lo cual no sucede desde que se celebró el Gran Premio de China en abril, verá nuevamente acción en Las Vegas.

Domingo, 24 de noviembre