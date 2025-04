Patricio Borghetti contando la anécdota de cuando conoció a Checo en un M&G:



“Él estaba sentado, me acerco, alza la vista y me dice: ‘Pato! Yo era fan de Rebelde. Tú eres el profesor Madariaga, soy tu fan. Por favor no le digas a nadie.’ Le dio pena, era como su placer culposo.” pic.twitter.com/Qtb1oq0N5B