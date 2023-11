¿Hay más futuro en el automovilismo mexicano? Checo Pérez, piloto de Red Bull, aseguró que su hijo tiene todas las condiciones necesarias para llegar a la Fórmula 1, a pesar de que ha declarado que no le gustaría que sus hijos se dediquen a lo mismo que él.

Fue en una entrevista con ESPN que el tapatío reveló que su primogénito tiene talento al volante, pero que todo dependerá del pequeño si se quiere dedicar a lo mismo que su legendario padre.

“Sí, le gusta mucho (el automovilismo) y tiene mucho talento Checo Jr. se lo he dicho, que llegará tan lejos como quiere, tiene más talento que yo a esa edad, lo he visto. Tiene mucha facilidad, pero al final pocos tienen el hambre que yo tuve y dependerá de él”, declaró.

Durante la entrevista, Peréz afirmó que no le gustaría que su primogénito viviera lo mismo que él para llegar a la máxima categoría del automovilismo, pues la Fórmula 1 es un lugar al que es muy difícil llegar y él tuvo que hacer sacrificios como el dejar a su familia.

“En lo personal no me gustaría, porque siendo mexicano dejas años increíbles de tu vida, pero es increíble luchar por tus sueños y la felicidad igual está ahí en luchar, buscar tus metas. Le gusta igual el futbol y me gustaría que esté apegado al deporte”, mencionó.

