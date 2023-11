Por fin llegó el tan esperado Gran Premio de Las Vegas, que regresa al calendario de la F1 después de más de 30 años; y para celebrarlo, este miércoles se llevó a cabo una presentación especial de los 20 pilotos.

Pero dicha presentación no fue del agrado del tricampeón del mundo Max Verstappen, quien explotó y dijo que parecían payasos.

“Por mí, podemos saltarnos eso (la presentación de pilotos). Simplemente estamos parados ahí, parecemos payasos”.

Además, el piloto neerlandés reveló que no le gustan las cosas que hay alrededor de Las Vegas, por lo que no tiene ganas de participar en el show previo.

“A algunas personas les gusta un poco más el espectáculo, a mí no me gusta en absoluto. Crecí mirando simplemente la parte del rendimiento y así es como lo veo. Me gusta estar en Las Vegas, pero no para correr”.

