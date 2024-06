Para los seguidores de la F1 y del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, la plataforma de entretenimiento Disney Plus, anunció que habrá una serie que recorrerá la trayectoria del piloto de Red Bull.

La plataforma de streaming anunció en sus redes sociales una fotografía del piloto mexicano durante la filmación del documental y la cual estará conformada por varios episodios.

Lee también Kun Agüero casi se va a los golpes con un rival en su regreso a las canchas de futbol

¿Cómo se llama la nueva serie del Checo Pérez?

La nueva serie del piloto mexicano tendrá el nombre de #ChecoPérez, ¡No te rindas, cabr#n!

Para los amantes de la F1, llega una nueva docuserie sobre el piloto mexicano más grande de todos los tiempos: #ChecoPérez, ¡No te rindas, cabr#n! 🏎️ 🇲🇽



Muy pronto en #DisneyPlus. pic.twitter.com/xK6vv0CSM1 — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 5, 2024

En sus cuentas de redes sociales de Disney Plus de Latinoamérica mencionaron la docuserie.

En el comunicado de Disney Plus, destacaron que, con motivo de su relanzamiento en Latinoamérica, preparan nuevas series, dentro de los cuales resalta la de Sergio Pérez.

¿Cuándo se estrena la serie del Checo Pérez?

La serie estará disponible para el próximo 26 de junio, junto con otras temporadas como la temporada 35 de Los Simpson, la tercera de El Oso o la cuarta de la comedia Only Murders in the Building.