Algo que parecía muy lejano en Fórmula 1, cada vez toma más forma con algo que podría cambiar la historia para México en el máximo circuito del automovilismo: ver a Patricio O'Ward en un monoplaza de la categoría.

Tras finalizar la temporada de Fórmula 1 en Abu Dhabi, los equipos han destinado tiempo, energía y dinero en preparar la siguiente temporada, en donde Pato O'Ward ha tenido la posibilidad de conducir el monoplaza utilizado por McLaren en este año en el máximo circuito.

Ante esto, el nacido en Monterrey, ha declarado dejado frases contundentes sobre su futuro, el cual aspira a la Fórmula 1, compartiendo parrilla con Sergio 'Checo' Pérez para seguir haciendo historia para el automovilismo mexicano.

"Quiero afrontar el reto de Fórmula 1 y ser un aspirante. No solo venir aquí a divertirme. He destrozado mi cuello día tras día, para soportar de lo que son capaces estos autos. Soy lo bastante bueno para estar aquí, pero si no sucede, solo me hará mejorar en cualquier sitio", expresó O'Ward.

A pesar de esta experiencia en Fórmula 1, O'Ward sigue claro en sus aspiraciones. "Estoy totalmente centrado en lo que tengo que hacer en la IndyCar, porque quiero darle la victoria de las 500 millas de Indianápolis a McLaren, y después sería toda una historia al estilo Cenicienta afrontar el reto en la Fórmula 1 y ser un aspirante".