El mundo del futbol no es ajeno a las polémicas por supuestos amaños de partidos. A lo largo de la historia del balompié, diversas Ligas han enfrentado señalamientos relacionados con jugadores o equipos que alteran los resultados en beneficio propio o de terceros.

Ahora, este fenómeno parece haber tocado las puertas del futbol actual, específicamente en un partido del continente Americano que ha desatado la polémica y la indignación de aficioandos y especialistas.

¿Qué partido fue señalado por un supuesto amaño?

El pasado jueves 14 de noviembre, América de Cali y Once Caldas protagonizaron un encuentro que dejó varias dudas sobre la honestidad de sus jugadores.

El partido, disputado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, estaba 1-0 a favor del América en el minuto 84, cuando el árbitro señaló un penal a favor del Once Caldas. La oportunidad de empatar parecía clara, pero lo que ocurrió después ha sacudido al futbol cafetalero.

¿Qué jugador habría realizado el supuesto amaño?

El delantero Roger Torres, encargado de cobrar el penal, realizó gestos que muchos interpretaron como señales al portero del América de Cali, Jorge Soto, indicando hacia dónde lanzaría el disparo.

Según los videos viralizados en redes sociales, Torres sacó la lengua hacia un lado y movió la cabeza hacia la derecha antes de ejecutar el tiro.

Finalmente, disparó hacia esa misma dirección, lo que permitió a Soto atajar sin dificultad.

Esta acción desató la furia de los aficionados del Once Caldas, quienes no tardaron en acusar al jugador de haber arreglado el penal.

Asimismo, por las redes sociales, usuarios exigieron su salida del equipo y una investigación oficial para esclarecer lo sucedido.

¿Cuál fue el resultado del partido entre América de Cali y Once Caldas?

En los minutos finales, América de Cali aprovechó el desconcierto del rival para sentenciar el encuentro con dos goles más, anotados por Adrián Ramos al 87 y Duván Vergara en tiempo de compensación, asegurando un marcador final de 3-0.

Ante las críticas, Roger Torres emitió un comunicado para explicar su versión de los hechos: "Siempre trato de relajarme lo más posible, si tú buscas penales míos en YouTube, ves que siempre hago lo mismo; es algo que trabajé hace mucho tiempo con el psicólogo. Cierro los ojos, me relajo, pienso en un momento agradable de mi carrera y cobro. Es mi rutina, siempre lo hago, yo no bromeé con nadie. Estaba serio, obviamente era un penal difícil por lo que me ha tocado vivir, pero era todo o nada, y así lo asumí”.