La historia entre Hugo Sánchez y Antonio Carlos Santos es una de las más polémicas y comentadas en la historia del futbol mexicano.

La rivalidad de estos personajes del balompié azteca no sólo se gestó en la cancha, sino que se extendió a la vida personal, impactando al interior del América durante la década de los noventa.

Cuando Hugo Sánchez regresó a México en 1992 para unirse a las Águilas, llegaba como una leyenda del futbol internacional, con cinco trofeos Pichichi en su historial.

Sin embargo, dentro del vestuario se encontró con Antonio Carlos Santos, un mediocampista brasileño consolidado como figura del club desde 1987.

¿Cuál fue el problema entre Hugo Sánchez y el 'Negro' Santos?

El conflicto entre ambos no solo se limitó a cuestiones deportivas, sino que tuvo tintes personales.

Santos mantenía una relación con Emma Portugal, exesposa de 'Hugol' y madre de sus hijos. Este vínculo personal generó una tensión que incluso el exfutbolista argentino Óscar Ruggeri, compañero de ambos en aquel momento, no dudó en relatar hace algún tiempo.

“Santos se casó con la mujer de Hugo Sánchez y teníamos a los dos en el vestuario. Yo me sentaba a un lado de Hugo, el Pichichi, y Hugo me decía: 'Óscar, dile al esclavo que cuando yo llamo no atienda (el teléfono) yo quiero hablar con mis hijos'”, comentó Ruggeri, quien relató que de inmediato pasó el mensaje al brasileño, quien se encontraba muy cerca como para escuchar el comentario de Hugo.

"¿Negro, escuchaste? Que te dijo escalvo que no atiendas el teléfono", dijo Ruggeri a Santos.

“Óscar, dile (a Hugo) que mande más plata, que no nos está alcanzando”, fue la respuesta de Antonio Carlos.

La llegada de Hugo Sánchez al América en busca de recuperar el éxito de los ochenta no tuvo los resultados esperados.

La relación entre Hugo y Santos marcó una de las etapas controvertidas dentro del América y del futbol mexicano.

Antonio Carlos Santos sigue siendo recordado por su calidad en el medio campo y su estilo de juego desafiante y ofensivo, mientras que Hugo Sánchez continuó su carrera como entrenador y actualmente como analista.