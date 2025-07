Hubo una vez en la que el narrador deportivo, Christian Martinoli, terminó en una sala de urgencias porque lo atacó una ardilla. A partir de ese momento, dejó de acercarse a los árboles para evitar contacto con los roedores.

"El 'Doctor' me dice: '¿Por qué no te acercas a los árboles?' La última vez que me acerqué, me mordió una ardilla", recordó Martinoli.

La historia del narrador surgió en una de las transmisiones publicadas en el canal de YouTube de Luis García, donde ambos han prestado su voz para narrar los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Oro, ya que TV Azteca no cuenta con los derechos del mismo.

"Me distraje y sácale. La ardilla dijo: ‘Ah, este güey es muy dadivoso. Me está dando la palanqueta’. Y mocos. Para adentro. Sentí que iba a morir", continuó Martinoli.

Y es que, mientras le estaba compartiendo palanqueta a la ardilla, una persona llegó a hacerle la plática; provocando que se distrajera.

"No saben lo que son cuatro antirrábicas. Ya me saludaban en emergencias", cerró Martinoli.

¿Qué sigue en las narraciones de Christian Martinoli?

Si bien, este año, TV Azteca no tiene los derechos de transmisión de la Copa Oro, Christian Martinoli y Luis García han prestado su voz para narrar el camino de la Selección Mexicana en el certamen.

Este miércoles, así como lo han hecho a lo largo de la Copa, narrarán el partido que el Tricolor jugará contra Honduras, duelo correspondiente a semifinales.

