De cara al Mundial de Futbol del 2026, la Selección Chilena perdió como local frente al cuadro de Bolivia, sumando cinco juegos sin conocer la victoria, ante este mal paso el delantero histórico Arturo Vidal lanzo varias criticas para los jugadores y en especial para el entrenador.

¿Qué dijo Arturo Vidal tras la derrota de Chile?

El jugador chileno no pudo soportar que su selección no haya podido ganar; “sin palabras, me duele mucho, sin sentido perder así, estar, así como estamos, teniendo jugadores que, pero no sé, me cuesta mucho trabajo. No entiendo la toma de decisiones, se respeta porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento, no entiendo a que jugamos”, detalló.

El Rey Vidal mencionó que parte de la culpa es la prensa local, con sus constantes criticas han logrado el corte de varios procesos lo cual ha originado el declive.

“La culpa es de la prensa, han echado tantos entrenadores sin sentido, han cortado procesos, que podrían haber sido buenos, Gareca se metió en un camino muy difícil”, declaró.

Bolivia consigue su primera victoria como visitante

Por su parte Bolivia obtuvo su primera victoria como visitante después de 31 años, en el juego de las eliminatorias mundialistas, el marcador fue de 2-1, juego realizado en Santiago y en la octava fecha de la eliminatoria mundialista.

Los anotadores del encuentro fueron Carmelo Algarañaz y Miguel Terceros con una doble asistencia de Roberto Fernández. Por su parte los andinos encontraron el gol en los botines de Eduardo Vargas.

⌚| ¡FINAL DEL PARTIDO!

⚽️ Fecha 8 - Eliminatorias Sudamericanas

💥 Chile 🇨🇱 1️⃣ 🆚 2️⃣ 🇧🇴 Bolivia

🏟️Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos

👨🏻 Árbitro: Juan Benítez (Paraguayo)



⚽️#11 Carmelo Algarañaz 13’ (BOL)

⚽️#11 Eduardo Vargas 39’ (CHI)

⚽️#10 Miguel Terceros 45+1’ (BOL) pic.twitter.com/dw4aJFOloF — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) September 10, 2024

Momentáneamente Bolivia se encuentra en zona de repechaje en el séptimo puesto con nueve puntos, mientras que Chile se encuentra en el puesto cinco con 10 puntos.