El guardameta mexicano, Jorge Campos recordado por sus actuaciones en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, junto con sus icónicas playeras multicolores, rompió el silencio y dio razones de por qué nunca llegó a jugar con las Águilas del América.

¿Qué dijo Jorge Campos sobre la oferta que tenía con el América?

El portero nacido en Acapulco, Guerrero, en su etapa como portero dentro del futbol mexicano debutó en los Pumas de la UNAM, posteriormente Atlante, Cruz Azul, Tigres y Puebla.

La gran pregunta es si alguna vez tuvo alguna propuesta por parte del América, a lo cual fiel a su estilo el comentarista de TV Azteca dijo; “Si tuve una oferta para jugar en el América, pero en ese tiempo no tenían mucho dinero”, explicó entre risas.

Campos dijo que el tema económico fue argumento suficiente para no llegar al América, pues la solvencia económica era prioridad del portero.

El portero mexicano respondió la incógnita si alguna vez tuvo una oferta del América. Foto: Imago7.

“Mi papa siempre me decía, no vayas a irte al América y después me preguntaba, ¿No te han llamado?”, resaltó.

El portero quien también jugó en la MLS dijo que su padre tenía un aprecio por el América; “Emilio, lo único es que mi papa le iba al América, so sabía mucho de futbol, mi papa allá arriba siempre fue América”, explicó.

En la MLS defendió los colores del LA Glaxy y del Chicago Fire, donde con ambos salió campeones.

Mientras que en el futbol mexicano con Pumas y con Cruz Azul fue campeón; mientras que con la Selección logró la Copa Oro en dos ocasiones en la 1993 y 1996, para 1999 fue el portero que estuvo en la Copa Confederaciones, derrotando a Brasil.