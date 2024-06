El mexicano Hirving Lozano fue presentado de forma oficial como nuevo jugador del San Diego FC y durante su anuncio abrió su corazón al grado de llegar hasta las lágrimas.

Lee también Lionel Messi da pistas sobre su retiro; su último club sería el Inter Miami

Durante su presentación, el todavía jugador del PSV dio detalles sobre sus expectativas en el club de la Major League Soccer (MLS), donde usará el número 11 en la espalda.

Sin embargo, uno de los momentos emotivos fue cuando lo cuestionaron sobre su relación con Enrique Meza, al que considera un padre en el futbol.

¿Qué fue lo que dijo Lozano entre lágrimas?

"Consejos me ha dado muchos consejos, he tenido una relación super bonita con el Profe Meza. Es como un padre en el futbol, simpre me ha seguido, trato de tener mucha comunicación con él. Desde Italia hemos tenido comunicaciones muy bonitas y todos los días me da un consejo diferente. Le tengo mucho cariño y la verdad no tengo muchas palabras para él, siempre me apoyó desde el inicio. Tengo muchas cosas bonitas sobre él", explicó el Chucky entre lagrimas.

En ese mismo tenor, recordó cuando el Profe Meza lo debutó ante América y las palabras que le dijo para brindarle confianza en el terreno de juego.

"En el partido contra América me decía: 'Chamaco, no te preocupes, juega como venías jugando y juega como tú sabes jugar'. Entré y el resto fue historia", dijo.

Por otro lado, el exjugador del Pachuca, quien permanecerá seis meses más en el PSV y se incorporará al San Diego en el mes de enero, confesó que es un honor llegar al equipo estadounidense.

"Es un gran honor llegar a San Diego FC, en una gran oportunidad llegar a un equipo con mentalidad positiva y estoy emocionado de trabajar para que el equipo sea importante en la MLS y en el mundo", manifestó el Chucky, quien aceptó que no fue dificil tomar la decisión de dejar el balompié del Viejo Continente.

"No fue difícil, para mi este proyecto, este recibimiento, este cariño para mi fue muy importante para tomar esa decisión. La verdad estoy inmensamente feliz, con sentimientos encontrados porque todo se combinó; y crear este club y crear un proyecto, no todos lo jugadores tienen la oportunidad, y estar en esta posición es un privelgio", explicó.