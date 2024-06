José Ramón Fernández, uno de los personajes más queridos e importantes de la televisión deportiva mexicana, rompió el silencio sobre su retiro de los medios de comunicación.

Luego de 51 años de carrera, en la que ha podido vivir grandes experiencias en Juegos Olímpicos y Copas del Mundo, el periodista mexicano reconoció que el final de su trayectoria está cerca.

Fue en conversación con su compañero y amigo Roberto Gómez Junto, que Fernández se dijo consiente y reiteró que en poco tiempo podría despedirse.

¿Qué fue lo que dijo José Ramón Fernández?

"Ya se aproxima mi retiro, lo sé perfectamente. Me duele, pero la vida es así, llega un momento en el que estoy bien, tengo mi memoria corta, no tengo enfermedades, esas ya las pasé cuando trabajaba con Ricardo Salinas, que es muy difícil. Ahora me encuentro muy bien, estoy trabajando en ESPN y posiblemente en poco tiempo esté despidiéndome".

En ese sentido, el histórico comunicador habló de su actual papel en ESPN, luego de un paso por TV Azteca en el que tuvo mayor cantidad de responsabilidades, dejando claro que ahora disfruta más del trabajo.

"No tienes el peso encima de las decisiones, las toma Armando Benítez, que es un buen tipo y nos hicimos amigos; con ESPN viajamos a China a los Juegos Olímpicos, hemos viajado a la Champions y a muchos otros lugares", finalizó.