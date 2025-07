Después de la eliminación que Costa Rica sufrió ante Estados Unidos en la Copa Oro, hubo una persona que saltó en defensa del estratega mexicano, Miguel Herrera: su hija, Mishelle.

En su cuenta de Instagram, Mishelle reposteó una fotografía del técnico, bajo la leyenda de “antes que nada, soy hija y donde esté este señor, que me ha enseñado amar la pelota, ahí va a estar mi corazón y mi apoyo. ¡Contigo en todas! Porque la que vibra no es la camiseta, es la sangre y es algo que muchos no entenderán".

Las palabras de Mishelle nacieron a raíz de las críticas que enfrentó el “Piojo” Herrera después de la eliminación de Costa Rica, donde el mismo técnico reconoció que vivió un “fracaso” en la cancha del U.S. Bank Stadium en Minneapolis, Minnesota.

“Y si me van a mentar la madre por apoyar a mi papá, adelante. Muchos de ustedes apoyan a Portugal por el 'Bicho' [Cristiano Ronaldo] y ni siquiera los topa”, finalizó la hija del estratega.

Mishelle cerró su publicación expresándole su cariño a sus seguidores de Costa Rica.

Mientras que, por su parte, el "Piojo" Herrera reconoció que no tuvieron la capacidad de superar al conjunto de las "Barras y las Estrellas" en la tanda de penales, por lo que trabajarán para mejorar.

¿Qué sigue en la Copa Oro?

Con Costa Rica fuera, Estados Unidos peleará contra Guatemala para convertirse en finalista del certamen.

Mientras que, en la otra rama, México disputará las semifinales contra Honduras.

