Más que obsesionarse con romper el récord de goles que Javier “Chicharito” Hernández marcó con la Selección Mexicana, a Raúl Jiménez le interesa que el combinado nacional levante la Copa Oro. Y más a futuro, que se corone en el Mundial de 2026.

"El récord está ahí y los récords están para romperse, pero no es algo que me quite el sueño. Prefiero quedar campeón de la Copa Oro. Prefiero quedar campeón del Mundial, antes que romper el récord de goles", reconoció para los micrófonos de TUDN.

Las palabras de Jiménez se dieron después de los Cuartos de Final que disputaron —ante Arabia Saudita— en la Copa Oro. Si bien los dirigidos por Javier Aguirre firmaron una victoria (2-0) que les dio el pase a las semifinales del certamen, lo cierto es que fue un resultado sufrido.

Y precisamente, durante el partido, Raúl salió de cambio al minuto sesenta para, en su lugar, darle oportunidad a Santiago Giménez.

En ese momento, la cámara captó el rostro molesto de Jiménez, quien reconoció que quería anotar un gol en el transcurso del partido.

"Nadie quiere salir de cambio. Sentía que ahí iba a haber una oportunidad de hacer gol, pero así pasa. Son decisiones que toma el 'Vasco' y él hace lo mejor para el equipo. También estar consciente de que en el partido pasado contra Costa Rica tuve una muy clara y no la pude aprovechar", finalizó el delantero del Tricolor.

El próximo compromiso de la Selección Mexicana será este miércoles, cuando el equipo se dé cita en el Levi's Stadium para disputar las semifinales de la Copa Oro ante Honduras.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver EN VIVO a la Selección Mexicana en la semifinal de la Copa Oro?

Miércoles, 2 de julio

México vs Honduras | Levi's Stadium | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.

