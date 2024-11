David Coote, el árbitro suspendido por los insultos proferidos contra Jürgen Klopp y contra el Liverpool, está siendo investigado también por supuesto consumo de drogas durante la disputa de la pasada Eurocopa de Alemania.

¿De qué es señalado el árbitro David Coote?

El colegiado inglés, que está en la Premier League desde 2018, aparece en un supuesto vídeo distribuido por el tabloide británico "The Sun" consumiendo una sustancia blanca por la nariz.

EXCLUSIVE: Scandal-hit Premier League ref David Coote snorts white powder in new video. pic.twitter.com/yo8OSyQTKe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 13, 2024

Este incidente se produjo en un hotel de Alemania un día después de ser asistente de VAR en el encuentro de Cuartos de Final entre Francia y Portugal.

El vídeo se grabó en WhatsApp y le llegó a un amigo del árbitro, que lo difundió a "The Sun" así como algunos de sus comentarios, estos sin estar grabados en vídeo, como que el Liverpool no ganará la Premier esta temporada, que el campo del Everton es el peor lugar para arbitrar por los insultos que se reciben y que el Bournemouth está "demasiado lejos".

¿Qué fue lo que dijo sobre Klopp?

Coote se encuentra suspendido por el colegio de árbitros de la Premier League después de aparecer en un vídeo en el que tachó de "gilipollas" y "arrogante" a Klopp. La federación inglesa, además, podría sancionarle por referirse a la nacionalidad alemana de Klopp en tono despectivo.

"Es un gilipollas, un absoluto gilipollas. Además de lo que me hizo en un partido contra el Burnley durante la pandemia, me acusó de mentir. No tengo interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante. Haré todo lo posible por no hablar con él, alemán gilipollas, joder", dijo Coote en el vídeo, que ha circulado en redes sociales desde el domingo.

Además, la UEFA retiró a Coote esta semana de uno de sus compromisos internacionales tras la viralización del vídeo.

"Investigación por posible violación del Reglamento Disciplinario de la UEFA por parte del árbitro David Coote. Se ha designado un inspector de ética y disciplina de la UEFA para evaluar una posible violación del Reglamento Disciplinario de la UEFA por parte del árbitro David Coote", dio a conocer el organismo a través de su página web.