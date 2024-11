Christian Martinoli reapareció en el programa de YouTube 'Al Volante', del Escorpión Dorado. Durante la entrevista, el narrador de TV Azteca reflexionó sobre la evolución de su estilo narrativo y los motivos que lo llevaron a dejar atrás las frases icónicas que alguna vez caracterizaron sus transmisiones.

En conversación con el 'Dios del Internet', Martinoli habló de cómo ha tenido que adaptar su narrativa para mantenerse relevante en la crónica deportiva.

¿Qué fue lo que dijo el comentarista de TV Azteca?

"La gente hoy sigue pensando que García y yo decimos 20 mil pen... en un partido, pero cada día decimos menos. ya como tenemos el tema de que somos unos pin... payasos, pues en automático al 'wey' que le caes mal todo el tiempo va a pensar que vas a seguir siendo lo mismo que hace 10 años o 15", expresó el cronista.

Christian Martinoli habló con el Escorpión Dorado sobre su evolución como narrador de futbol. FOTO: Captura

¿Por qué motivo Martinoli ha dejado de decir sus frases más famosas?

Ante esta interrogante, Martinoli fue claro en su respuesta. "Ya no digo lo mismo que decía hace 10 años, porque no tengo ganas. La credibilidad no me la dio (la frase) '¿De qué te vas a disfrazar?'", dijo

El cronista dejó en claro que, aunque estas expresiones se volvieron un sello distintivo de su estilo, no son las que definen su calidad como narrador.

Para Martinoli, las frases fueron en su momento una herramienta para conectar con el público, pero no representan el eje de su credibilidad.

"Las pen... que digo ya no es tratar de replicar frases hechas. Cuando tú haces frases hechas es para que te conozcan. Y una vez que te conocen y que algunos se enganchan con la frase hecha y la replican en la cáscara de la esquina, por lo menos yo, ya no tengo ganas de seguir diciendo las frases hechas", mencionó.

"Ahora tratamos de ver el juego por otro lado y si hay un momento para echar desmadre, lo echamos, pero no todo el tiempo y si el partido es bueno o tiene ritmo es imposible decir alguna ma...", explicó.