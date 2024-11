Christian Martinoli se consolidó como el comentarista deportivo más popular del país. Es por ello por lo que cuando toma el micrófono todos están atentos, principalmente cuando se trata de lanzar una crítica, ya que las hace sin filtros y sin pensar a quién pueda llegas a raspar.

Y en más de una ocasión ha incomodado con sus palabras a personajes relacionados al futbol mexicano. Sin embargo, por increíble que parezca, sólo una vez recibió un fuerte llamado de atención de parte de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y fue por un comentario en contra de Televisa.

Lee también David Faitelson casi es golpeado por el Perro Bermúdez pero el Tuca Ferretti los separó

¿Por qué Salinas Pliego regañó a Christian Martinoli?

Pese a que los tiempos han cambiado y ahora todo es cordialidad entre Televisa y TV Azteca, en el pasado no era así, debido a que no se podían ver ni en puntura por su encarnizada pelea por el rating.

Y en esa batalla por la preferencia del público, Christian Martinoli le confesó al Escorpión Dorado que por un comentario en contra de la televisora de San Ángel, se ganó un tremendo regaño de Ricardo Salinas Pliego.

Todo ocurrió en la cobertura del Mundial de Alemania 2006, donde Televisa lanzó una campaña donde se autocalificaban como el ‘dream team’. Martinoli hacía burla sobre eso y generaba las carcajadas de José Ramón Fernández, por lo que hizo el comentario en un programa en vivo.

Christian Martinoli tiene una buena relación con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Foto: Especial

"Televisa traía el tema de que ellos eran el 'dream team' y entonces empecé a decir que eran 'drink team', que tampoco era nada muy ingenioso. A José Ramón le estaba gustando eso”, dijo en el 'Escorpión al volante'.

Martinolo mencionó que jamás se imaginó que al mofarse al aire de la competencia, se llevaría la que es hasta el momento su única llamada de atención fuerte del dueño de TV Azteca: Ricardo Salinas Pliego.

“Tres de la mañana y me despierta (el teléfono), contesto y la secretaria me dice: '¿Martinoli? Te habla el señor Salinas'. Me sorprendió que se supiera mi nombre. Debió decir ‘márquenle a ese pendejo’ y él era yo.

“(Salinas Pliego) me empezó a decir que si yo me refería a la competencia como el 'drink team'. Que sea la última vez, ya le dije a José Ramón que así no se puede competir contra ellos. Ya me metió una cagotiza", comentó Christian Martinoli.