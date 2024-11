David Faitelson casi es golpeado por el Perro Bermúdez pero el Tuca Ferretti los separó

Años atrás, era imposible ver que los comentaristas de Televisa y TV Azteca convivieran, debido a que la rivalidad por el rating iba más allá de la pantalla y la llevaban a temas personales.

Actualmente todo es distinto, al grado de que se han dado colaboraciones e intercambios entre ambas televisoras. Sin embargo, la batalla por la audiencia del pasado dejó varias anécdotas para recordar.

¿Perro Bermúdez casi golpea a David Faitelson?

La etapa de David Faitelson en TV Azteca quedó marcada por sus inconfundibles reportajes de color. Sin embargo, en 1996 tuvo la idea que incluir en uno de ellos al Perro Bermúdez.

Todo fue durante un partido entre México y Honduras, donde decidió mezclar las imágenes de unos perros que resguardaban el estadio con la del comentarista, ese ese entonces, de Televisa con la frase: "noche de perros rabiosos para México".

David Faitelson y el Perro Bermúdez terminaron trabajando juntos en Televisa. Foto: Especial

Eso no le agradó para nada a Bermúdez de la Serna, quien se lo hizo saber a Faitelson. Parecía que el tema había quedado ahí, pero meses se encontraron en el Estadio Jalisco y los ánimos se calentaron.

El propio Faitelson relató que el Perro Bermúdez, molesto por el color donde puso su imagen, lo encaró en uno de los pasillos de la excasa de Chivas, donde estuvo a punto de golpearlo.

"Estábamos en un partido de Chivas, yo bajaba a los vestidores por unas escalerillas que daban al lado del vestidor y ahí me agarró de lado, se me acercó con aliento alcohólico y eso que eran las 11 de la mañana. En eso se me acercó por atrás el Pablotas González, me rodearon y en eso alguien le dijo a David Medrano que me estaban enfrentando, entonces llegó corriendo. Ya éramos 4 WWE", comentó David Faitelson.

¿Quién salvó a Faitelson de ser golpeado por el Perro Bermúdez?

David Faitelson, al verse acorralado por el Perro Bermúdez sabía que la pelea era inminente. No obstante, como si se tratara de su salvador, el Tuca Ferretti, en ese entonces entrenador de Chivas separó la pelea y corrió al comentarista de Televisa.

“En eso salió el Tuca Ferretti y empezó a gritar: '¡Perro, a la chingada!' y a mí me mandó al vestidor. Le dije: 'te agradezco mucho, la verdad yo no quería llegar a los golpes con el señor Bermúdez", finalizó Faitelson.