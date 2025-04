David Faitelson y Álvaro Morales tienen un pleito casado desde que ambos trabajaban en ESPN. Cuando el pupilo predilecto de José Ramón Fernández decidió irse a Televisa, comenzaron una guerra de indirectas desde sus respectivas trincheras.

Cabe destacar que hasta el momento no hay una razón del porqué de su enemistad. Sin embargo, el ahora comentarista de TUDN dio una pista del que puede ser el motivo de su enemistad.

¿Por qué Faitelson no quería trabajar con Álvaro Morales?

Pese a que los dos son igual de polémicos, llamó mucho la atención que durante su estancia en ESPN, David Faitelson dejó de aparecer en los programas junto a Álvaro Morales.

No obstante, por primera ocasión el comunicador de TUDN decidió hablar del tema y aseguró que ese distanciamiento se dio por exigencias de él a los directivos, ya que les exigió una cláusula en su contrato en el que impidiera que ambos pudieran trabajar juntos.

Álvaro Morales y David Faitelson trabajaron varios años juntos en ESPN, pero al final ya no podían aparecer en el mismo programa. Foto: Especial

“Mi contrato en ESPN tenía una cláusula que, por primera vez en mi vida, decía 'no vas a trabajar con Álvaro Morales'. No va de acuerdo con mi escuela periodística, con mi forma de pensar en la vida y se acabó”, señaló David Faitelson en el podcast de ‘Más Deporte’.

Por otra parte, señaló que tomó esa decisión debido a que considera que el Brujo Morales no es auténtico y sólo creó un personaje para llamar la atención en la televisión. Además, aseguró que en una confesión del propio Álvaro, le dijo que siempre ha querido ser como él.

“De él no aprendo absolutamente nada, yo creo en la autenticidad de las personas. No se dan cuenta que hasta el tono de voz está impuesto. Yo lo conozco desde que un día, en la redacción de ESPN, me dijo: ‘Yo quiero ser como José Ramón (Fernández) y como tú’”, finalizó Faitelson.