Muchos aficionados creen que los reporteros son amigos de todos los futbolistas. Sin embargo, es una idea equivocada, debido a que en ocasiones son ellos los que tienen que soportar las malas actitudes de los jugadores ante alguna crítica que se haya hecho en los medios de comunicación.

Y gracias a que se han puesto de moda los podcast, se han conocido bastantes historias interesantes que estaban escondidas. Una de ellas involucra a un comunicador de TUDN y a un delantero de Pumas, quienes apenas escucharon el silbatazo final de un partido, casi llegan a los golpes.

¿Por qué Julio Ibáñez y Juan Dinenno casi se pelean?

El Profe Ibáñez se ha convertido en la sombra del América actualmente. El reportero es encargado de toda la información correspondiente a las Águilas, aunado a que está en cancha en cada una de las transmisiones de sus partidos de local.

No obstante, en el pasado también estuvo a cargo de la cobertura de Pumas, donde tuvo un grave altercado con un reconocido futbolista, bronca que nadie conocía hasta el momento.

Durante una charla que tuvo con el Pollo Ortiz en el podcast llamado ‘Bolita Por Favor’, Julio Ibáñez señaló que Juan Dinenno ya había tenido varias actitudes negativas en su contra.

Sin embargo, como usualmente lo atendía sin problemas en su labor periodística, lo dejaba pasar por alto. Todo cambió tras un Pumas vs Cruz Azul, donde le reclamó e insultó por una marcación que para el argentino había afectado a los universitarios.

Julio Ibáñez es uno de los principales reporteros de cancha de TUDN. Foto: Imago7

Ibáñez señaló que fuera de intimidarse, le respondió de la misma manera al delantero universitario, por lo que se hicieron de palabras, generando caos con la gente de los auriazules.

“Ya se fue del país y si regresa, me da igual. Un Pumas contra Cruz Azul, le marcan un penalti en contra a los Pumas, que no había nada de polémica. Termina el partido y Dinenno me empieza a decir ‘tú cabrón’ y me quiere intimidar. Yo le dije no te confundas.

“Dinenno me había hecho mil favores, la llevaba muy bien, pero dije ‘ya te pasaste’. La primera vez, me dejó hablando solo y me calenté; dije le debo muchas, esa vez me dije ‘búscate a otro pendejo’, yo no soy. Yo le grité igual y me puse igual”, comentó el Profe Ibáñez.