Hace un año, una noticia que era un secreto a voces se confirmó: David Faitelson dejaría ESPN para comenzar a trabajar en televisa, empresa de la que no se cansó de despotricar a lo largo de su carrera.

José Ramón Fernández, maestro de profesión del polémico comentarista, no pudo ocultar su enojo, por lo que en su último programa juntos decidió encararlo. Además, parece que la decisión se irse a TUDN no se agradó a sus demás compañeros con los que estuvo en la televisora del Ajusco.

Lee también Giovani dos Santos pasó de ser figura en el futbol a socio de Pemex ¿A qué se dedica?

¿Qué dijo Christian Martinoli de David Faitelson?

Christian Martinoli se ha mantenido al margen de la llegada de David Faitelson a Televisa, aunque durante su participación en el canal de YouTube del Escorpión Dorado, decidió romper el silencio.

Cuando se enteró de que Faitelson iba a trabajar en TUDN, Martinoli admitió que se sintió muy decepcionado, debido a la formación que tuvo junto a José Ramón Fernández en TV Azteca.

David Faitelson y Christian Martinoli se formaron bajo la tutela de José Ramón Fernández. Foto: Especial

Christian principalmente tuvo ese sentimiento, debido a que considera que el polémico comentarista traicionó sus ideales, ya que toda su carrera no se cansó de hablar mal de esa televisora.

"Qué decepción, no… qué fuerte estuvo esa situación, qué fuerte, qué fuerte, porque aparte se la pasó diciendo que jamás iba a trabajar en otro lado", comentó Martinoli al Escorpión Dorado.

¿Martinoli trabajaría en Televisa?

Por otra parte, Christian Martinoli reveló que él no tiene exclusividad, pero aunque llegara a quedarse sin trabajo en TV Azteca, no haría lo mismo que David Faitelson, quien decidió irse a Televisa.

“No me compares, está bien que seamos de la misma escuela, pero no me compares. Los necesitados eran ellos", finalizó Martinoli.