Diego Armando Maradona fue uno de los mejores futbolistas en la historia del futbol, y por ende, uno de los personajes más buscados por los medios de comunicación para otorgar entrevistas y contar cosas sobre su trayectoria en las canchas y fuera de ellas.

Una de esas entrevistas la tuvo David Faitelson en un viaje a Argentina, donde aseguró que se impulsó a buscar al Diego con su representante, y donde éste aceptó la posibilidad de concertar el encuentro; sin embargo, a cambio de una suma fuerte de dinero.

Guillermo Coppola y el robo a Maradona por la entrevista a David Faitelson

Faitelson relató, en entrevista con Jordy Rosado, que la suma que le pidió Guillermo Coppola, representante de Maradona, por 15 o 20 minutos de plática con él iba a ser de 10 mil dólares; sin embargo, el periodista mexicano notó que era una forma de robo.

"Guillermo Coppola, quiero una entrevista con Maradona. ¿Señor Coppola, es posible? Yo lo espero. 'Bueno, es posible, pero va a costar 10 mil dólares' (respondió Coppola). Nosotros no acostumbrábamos a pagar por entrevistas. Era la madrugada, le habló a José Ramón a su casa, obviamente me mentó la madre.

"Medio lo convencí, al final de tanta insistencia, a la hora, hora y media, apareció alguien enviado de la oficina de deportes con un maletín con 10 mil dólares en efectivo. Me dice Coppola antes de eso: 'No le menciones nada a Diego del dinero, Diego no habla nada del dinero'. ¿Cuánto le habrán robado a Diego, no? Tú te imaginarás lo que le habrán robado a ese hombre", expresó Faitelson.