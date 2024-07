Luego de que la Selección Mexicana no lograra el pase a Cuartos de Final de la Copa América y registrara un fracaso en nivel continental, las críticas en contra de los jugadores y el entrenador del combinado nacional han sido contundentes.

Uno de los comentaristas deportivos más feroces en sus criticas hacia el cuadro azteca ha sido David Faitelson, quien fiel a su estilo declaró que hay jugadores que no merecen portar la camiseta del tricolor e incluso los tachó de inútiles.

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson?

"Es una generación fallida. Hay jugadores que no merecen ponerse la camiseta de la Selección Mexicana. Son unos inútiles en el campo de juego. Eso es una realidad", dijo tajante David Faitelson.

La cara de La Volpe es una joya histórica en la televisión mexicana al escuchar los argumentos de Faitelson.



Su compañera de TUDN, Ana Caty Hernández intentó contrarrestar las palabras del excomentarista de ESPN y Azteca Deportes, pero eso generó una pequeña discusión entre ambos.

"¿Cómo van a ser inútiles David, si en sus clubes funcionan? Entiendo que hoy tuvieron un mal partido. El análisis que tú me estás dando es totalmente resultadista, si hoy hubieran ganado les hubieras dado el aval. Evidentemente el nivel futbolístico de la Selección tiene tiempo que no es bueno, por su puesto que no (...) Pero decir que todo esta devaluado, yo no comparto", dijo la conductora.

"Ana Caty, ¡por dios! No me hagas reír. Y en la Copa del Mundo tuvieron un mal partido, y las humillaciones contra Estados Unidos. ¿De qué me hablas Ana Caty? por favor. (El nivel de la Selección) No es bueno, es una basura en nivel que tenemos", dijo Faitelson.