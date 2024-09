Argentina tras sufrir una derrota inesperada por parte de Colombia de 2-1 en la eliminatoria para la Copa del Mundo del 2026, uno de los principales afectados y molestos fue Damián Emiliano Martínez, mejor conocido como el Dibu, quien le propinó un fuerte manotazo a una cámara tras concluir el partido.

¿Qué dijo la prensa colombiana sobre la acción del Dibu?

Esta no es la primera vez que el Dibu realiza este tipo de acciones cuando su equipo va perdiendo, tras lo ocurrido la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, exigen un castigo para el guardameta.

Mediante sus distintas redes sociales, la asociación pidió el castigo, considerando que el argentino no debió de interrumpir la labor del periodista.

“ACORD Colombia rechaza de manera contundente el acto de agresión por parte del arquero argentino, Emiliano el Dibu Martínez hacia un camarógrafo luego de finalizar el partido en el cual Colombia venció 2-1 a Argentina por las eliminatorias en la Ciudad de Barranquilla”.

El comunicado enfatiza que lanzar al césped los elementos al camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite.

ACORD como autoridad periodística deportiva en el país exige a FIFA que se genere una sanción ejemplar contra el señor Emiliano Dibu Martínez, que no es ejemplo para las nuevas generaciones.

¿Cómo ocurrió la agresión del Dibu al camarógrafo?

Por su parte, Jhony Jackson, camarógrafo que tuvo el encuentro con Dibu comentó lo ocurrido; “Dibu, hermano, soy el camarógrafo que agrediste en el duelo ante Colombia. Siempre voy a buscar reacciones porque el director me los pide, simplemente entro a la cancha después de 90 minutos, que se que todo el mundo está cansado, agitado y busco reacciones”.

“Veo al Dibu saludándose con uno de los suplentes y ahí reacciona. Me dio rabia porque yo estoy trabajando, así como él lo está haciendo. Él atajando y yo operando mi cámara. Estaba trabajando, no estaba jugando futbol con él, me dio mucha rabia, pero no le dije nada”, detalló.

“Quería decirle tranquilo, todo mundo en la vida ha perdido un partido, de pronto para ti significó mucho la derrota, pero para adelante Dibu”, comentó.