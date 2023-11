Santiago Giménez ha tenido un arranque de temporada soñado, con 15 goles en 11 partidos y un debut inimaginable en Champions League marcando un doblete ante la Lazio, equipo que volverá a enfrentar este martes en la competición continental.

Ante este gran paso, los rumores sobre el futuro del delantero mexicano son cada vez más incesantes y persistentes, apuntando a que equipos grandes de Europa como Barcelona, Real Madrid o Arsenal, estarían en la puja por Santi.

¿Qué dijo Dennis Te Kloese de Santi Giménez?

Este lunes, el director deportivo del Feyenoord, Dennis Te Kloese, ofreció una entrevista para René Tovar, donde aceptó que visores de equipos importantes, incluyendo a Barcelona y Real Madrid, han pedido ver los partidos del Feyenoord, apuntando a un posible scouting por Santi Giménez.

Sobre los rumores sobre ofertas realizadas al conjunto de Rotterdam por el mexicano, Te Kloese aseguró que no cuentan con tales. "Siguiendo las redes sociales ya se habla de cualquier equipo, de ofertas formales, no hay. Lo único que puedo decir es que a mí siempre me llegan las listas de equipos que nos visitan, de scouts o visores, y los equipos que solicitan boletos para partidos como Feyenoord-Lazio y son equipos muy importantes".

Por último, sobre un costo posible de Santi en el mercado, Te Kloese aseguró que el delantero azteca no tiene cláusula de rescisión y que es mentira que el equipo le haya colocado un precio de 40 millones de dólares.