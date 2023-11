Este sábado, en el estadio Maracaná, Boca Juniors cayó ante Fluminense en la Final de la Copa Libertadores de América, un torneo que es motivo de esperanza siempre para los aficionados Xeneizes, en esa obsesión por convertirse en el máximo campeón del torneo continental.

Tanta es la expectativa, que la afición de Boca abarrotó esta semana las playas de Río de Janeiro, en una invasión total de gente guiada por la pasión y el amor a los colores azul y amarillo; sin embargo, a veces esa pasión se desborda tanto que los aficionados pueden llegar a atentar contra la salud.

Eso le pasó a un aficionado de Boca, que tenía 23 años y que fue encontrado sin vida en su propia casa, por su propia madre, luego de que su equipo perdiera la Copa Libertadores. Su madre, ante los micrófonos, expresó sus sentimientos.

"('¿Por qué cree que su hijo hizo lo que hizo' preguntó el reportero) porque era un fanático, era re fanático de Boca. Si perdía él estaba mal, deprimido, se ponía mal, triste, se daba piña y decía que no podía perder, que Boca era lo más grande. Boca es una basura, porque mi hijo me lo mataron, por ellos se mató mi hijo, por Boca. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador, no hay nadie que a mí me dé el pésame", comentó la madre.