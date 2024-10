El Manchester United anunció este lunes el despido de Erik Ten Hag como su entrenador, después de la derrota de este domingo contra el West Ham United que deja al equipo en decimocuarta posición de la Premier League con once puntos tras nueve jornadas disputadas.

Ten Hag, que llegó al club en abril de 2022, ganó una Copa de la Liga, el primer título en cinco años para el United, y una FA Cup en sus dos temporadas en el cargo. Este último éxito le salvó de la destitución el pasado verano, después de completar la peor campaña del United en Premier League, en la que se clasificó octavo.

¿Cómo le había ido a Ten Hag en el actual curso con el Manchester United?

Este curso no ha empezado de mejor manera y el Manchester United solo suma once puntos de 27 posibles en la Premier League y no ha ganado ninguno de sus tres enfrentamientos en la Liga Europa, ante las escuadras del Twente, Oporto y Fenerbahçe.

La situación se había vuelto crítica en el equipo después de la derrota por 2-1 contra el cuadro del West Ham, lo que ha supuesto que el United solo haya ganado uno de sus últimos ocho encuentros y se encuentre siete puntos por encima de la zona de descenso, a siete de distancia de la Champions League y a doce del líder, el Manchester City.

¿Qué fue lo que anunció el Manchester United sobre Ten Hag?

"Le estamos muy agradecidos a Erik por todo lo que ha hecho durante su tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor en el futuro", dijo el United en un comunicado.

Comunicado oficial sobre Erik ten Hag. — Manchester United (@ManUtd_Es) October 28, 2024

A la espera de la contratación de un técnico de forma permanente, el neerlandés Ruud van Nistelrooy, hasta el momento segundo de Ten Hag, asumirá las funciones de entrenador interino.

El United tendrá que pagar 16 millones de libras (19 millones de euros) a Ten Hag en concepto de indemnización por su despido.