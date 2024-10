El América sufrió, pero consiguió una victoria frente al Monterrey que vale oro, de cara al cierre de la temporada regular y las aspiraciones de cumplir con el objetivo de clasificar directo a la Liguilla.

Lee también América se lleva tres puntos de oro contra Monterrey y se acerca a Liguilla del Apertura 2024

El actual bicampeón del futbol mexicano escaló una posición en la tabla, tomó el noveno lugar y con 21 puntos se acerca a tres unidades de distancia de la zona de clasificación directa.

"En cuanto la matemática te lo permita", las águilas seguirán soñando con meterse en los primeros seis lugares, aseguró André Jardine.

¿Qué fue lo que dijo André Jardine tras el partido?

“Son siete puntos con un sabor de que podrían ser nueve. Se habla de merecimiento, pero es circunstancial, a veces las cosas te salen como planeas, las circunstancias te favorecen, puedes cometer un error como hoy, son cosas de futbol. Lo que tú buscas es hacer y merecer, una actuación en la que quede claro que lo merecías ganar, en los tres partidos merecíamos, estando esto, estaremos cerca de sumar lo que queremos y llegar a la Liguilla” declaró el estratega brasileño después de la victoria contra los Rayados.

🗣️ “Estamos cerca de ver al América que queremos” el director técnico de las Águilas analiza el presente del equipohttps://t.co/teMGAM1tGb pic.twitter.com/Bn5aok6NyL — De10Sports (@De10Sports) October 28, 2024

El técnico que le dio el primer bicampeonato en torneos cortos a los azulcremas cree que cada vez están más cerca de ser el equipo que quieren, aún con tres jornadas por jugar para el cierre de la temporada regular.

Así mismo, respaldó a Luis Malagón por el error que cometió en el gol de Jordi Cortizo, ya que "no recuerdo una mala actuación suya desde mi llegada al América".

¡RESPALDO A MALAGÓN! 🧤



Jardine declara que “no recuerda un mal partido de Malagón” al ser cuestionado por el error en el empate de Rayadoshttps://t.co/teMGAM1tGb pic.twitter.com/RzifL8Tujz — De10Sports (@De10Sports) October 28, 2024

Finalmente, habló sobre la molestia con la que Diego Valdés se retiró sustituido del campo.

“Ya platiqué del tema, no le gusta ser sustituido, es normal. Está comprometido con este momento, de darle la vuelta, no quiere salir pero las decisiones son mías, me imagino que va a estar molesto, pero cuando tiene que salir, tiene que salir. El capitán del barco soy yo, Diego mañana ya estará frío, los cambios son para cuando el equipo lo necesita” concluyó.