Chucky Lozano perdió mucho protagonismo en el futbol mexicano. Sobre todo, cuando tomó la decisión de dejar el futbol de Europa para enrolarse en el recién creado San Diego FC de la MLS.

No obstante, desde en Napoli el atacante mexicano tuvo un bajón futbolístico del que no se ha podido levantar, lo que aunado a un problema de actitud que tuvo, lo alejó de la Selección Mexicana.

¿Chucky Lozano tiene problemas con su familia?

Bryan Lozano, hermano del Chucky, quien jugó para Pumas pero no se pudo consagrar y llegar a Primera División, dio una entrevista a Fox Sports donde soltó una auténtica bomba.

Y es que según lo dicho por el exmediocampista, Hirving Lozano está totalmente separado de sus familiares, por lo que no tienen ningún tipo de contacto con sus hermanos y padres.

Bryan señaló que desde hace varios años no se habla con su hermano, aunque no dio detalles del porqué del distanciamiento. La última vez que charlaron fue antes del Mundial pasado.

Chucky Lozano no tiene contacto con sus hermanos y padres desde hace varios años. Foto: Especial

“Hoy en día no, nada de relación con él, ni mis padres ni mis cuatro hermanos, nada. Yo tengo tres años que no, cero contacto. Unos meses antes del Mundial, intercambiamos mensajes, ideas, lo que uno sentía, lo que otro sentía y ahí la dejamos, ya no hubo más relación”, señaló.

Por otra parte, Lozano señaló que lo único que saben del futbolista de la MLS es por medio de los medios de comunicación y redes sociales, debido a que de momento no hay una intención de que se arreglen las cosas en la familia.

“Él tomó la decisión y ya, no tengo contacto, mis padres tampoco y ellos lamentablemente, años atrás, dejaron de tener contacto, pero pues seguimos adelante, seguimos con lo nuestro, abriendo nuestro camino. Lo de él es de él, a nosotros no nos importa”, finalizó Bryan Lozano.