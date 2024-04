Un verdadero lamentable suceso ocurrió este fin de semana en un partido de la Liga Primera A de Colombia entre el Independiente de Medellín y el Atlético Nacional por la Jornada 18 del campeonato, mismo que finalizó 2-2, pero donde la gran noticia fue un acto terrible contra un exjugador de Cruz Azul.

Hacia el final del encuentro, el exfutbolista de Cruz Azul, Pablo Cepellini, se disponía a cobrar un tiro de esquina buscando la victoria para su equipo; sin embargo, fue víctima de una agresión cobarde y extremadamente violenta por parte de los aficionados del Independiente de Medellín, equipo local.

Al minuto 91', el uruguayo se preparaba para patear el saque de esquina, cuando un cuchillo fue aventado desde la grada de forma extremadamente peligrosa. El objeto punzocortante rozó la cabeza del jugador ante la vista incrédula de la asistente arbitral, que únicamente pudo observar cómo la navaja caía.

Afortunadamente, el objeto no impactó con la zona que mayor daño pudo provocar en el futbolista, quien inmediatamente se tiró al suelo para ser atendido.

Si lo que cae a Pablo Cepellini es una arma corto punzante, me surgen dos preguntas:



1. ¿Por qué la juez de línea no toma el artefacto y se lo muestra al juez central, como evidencia para el informe?



2.¿Por qué Wilmar Roldán no dio por terminado el partido? pic.twitter.com/3uWR8qjjq0 — Gustavo López (@guslopezinfo) April 22, 2024

Al término del encuentro, Cepellini aseguró que: "Tengo un chichón hinchado, un poco de sangre. No dio para que me suturaran, no me dieron puntos. La verdad es que me duele un poco. Creo que se quedaron con las ganas de ganar. En el camerino me dijeron que fue una navaja. Son cosas del futbol, se quedan ahí".