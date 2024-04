La noche del sábado, tras un Clásico Capitalino extremadamente dramático, picante, donde hubo polémicas en ambos lados, tensión y mucha calentura, los Pumas de la UNAM se llevaron el compromiso dando la voltereta por 2-1, algo que ha molestado a Álvaro Morales, y que ha aprovechado Ricardo 'Tuca' Ferretti para burlarse de su compañero.

Tras los reclamos de Álvaro Morales, quien habló de las polémicas arbitrales, luego de una posible expulsión a Piero Quispe por una fuerte entrada contra Igor Lichnovsky, además de la roja a Brian Rodríguez, precedida por una clara provocación de César 'Chino' Huerta; sin embargo, Tuca fue enfático, pidiéndole a Álvaro Morales que no sea 'chillón'.

¿Qué le dijo Tuca Ferretti a Álvaro Morales por victoria de Pumas vs América?

Ferretti se burló de un video realizado por Álvaro Morales previo al Clásico Capitalino, pidiéndole a Pumas que no se presentara para evitar una humillación.

"Le pido un favor a Pumas encarecidamente, soy capaz de arrodillarme: por favor no te presentes contra el América, te van a humillar, te van a golear", expresó Alvarito, a lo que Ferretti se burló.

"¿Me pone un video, señor de la producción? (presentaron video de Morales). Aparte te mandaron mensaje (Leo Suárez, anotador del gol. Aparte te veo tus ojitos, y a los americanistas, un poco así. Te traigo unas gotitas para que no se les vean los ojos tan rojos de tanto llorar", primeramente habló Ferretti.

👀 "TE TRAIGO UNAS GOTITAS PORQUE TUS OJOS ESTÁN ROJITOS DE TANTO LLORAR".



Momentazo entre Tuca Ferretti con @AlvaritoMorales 🔥 💥 pic.twitter.com/DzwZ1tR5eV — Futbol Picante (@futpicante) April 22, 2024

Después, Álvaro Morales habló del arbitraje en el Clásico Capitalino: "Me encanta estar en la mente de Leo Suárez. Sí, yo dije que los Pumas no se presentaran, pero no contaba yo con algo. Ahora entiendo porqué Pumas tuvo el valor y el descaro de presentarse, que Pumas iba a ir con Fernando Guerrero (árbitro central). Ustedes no vencieron al América, ustedes, que son una mentira histórica del futbol mexicano, no tenían capacidad para vencer al América. Pumas no derrota al América, lo derrota Fernando Guerrero", expresó Morales.

Ante esto, Ferretti respondió contundente: "No me alcanzó a pasar a la farmacia por una pomada para el ardor de piel. (Los Pumas ganaron) porque jugaron muy bien. América no jugó mal, el que jugó muy bien fue Pumas. En nada influyó el arbitraje, NO SEAS CHILLÓN, acepten que perdieron. No seas chillón, chillones chillones chillones. Acepta, deja de ser chillón"