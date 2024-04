El pasado miércoles 10 de abril el conjunto de Monterrey dio una gran alegría a sus aficionados tras despachar en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf al Inter de Miami.

Lee también La MLS le podría 'regalar' el pase directo al Inter Miami de Messi al Mundial de Clubes de 2025

El deleite fue mayor luego de que el conjunto de la MLS llegó al estadio BBVA plagado de sus grandes estrellas: Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Futbolistas que generaron gran expectación entre los aficiondos, sobre todo por ver a La Pulga en el 'Gigante de Acero' después de la polémica que se suscitó entre el astro argentino y el Tano Ortiz.

¿Por qué hizo berrinche Jordi Alba?

Al final los jugadores del Inter Miami no la pasaron muy bien, ya que los Rayados eliminaron al equipo estadounidense tras poner el marcador tres goles a uno (5-2, en el global). Sin embargo, hubo otros elementos que la pasaron peor, como le sucedió al español Jordi Alba, quien hizo un tremendo berrinche casi al final del partido.

En los minutos finales del partido, precisamente al minuto 78, el mediocampista del cuadro rosa vio una segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado; sin embargo, posteriormente fue grabado en la entrada del túnel rumbo al vestidor mientras hacía berrinche frente al comisario de la Concacaf, ya que no quería irse del terreno de juego pese a haber sido expulsado.

Alba se quedó recargado junto a las vayas de seguridad, donde por más que se le invitó a salir ignoró la insistencia de las autoridades del partido; incluso, en el video alcanza a escuchar lo que dijo de manera contundente al comisario.

COMO NIÑO HACIENDO BERRINCHE 👶



Después de ser expulsado, Jordi Alba se quedó en los túneles y los Comisionados le pedían que se retirara a vestidores



"No me voy a ir" pic.twitter.com/C1f5ANQ2LV — Analistas (@SomosAnalistas_) April 12, 2024

“No me voy a ir; que no me voy a ir te he dicho, no me voy a ir”, dijo Jordi Alba al comisario de una manera muy molesto debido a su expulsión en el partido.