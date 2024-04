Monterrey no tuvo ningún tipo de dificultad para quedarse el triunfo y, por ende, el pase a Semifinales de la Concacaf Champions Cup, ya que golearon en casa al Inter Miami y lograron un contundente 5-2 global.

Y pese a que los reflectores se los han llevado los anotadores de los goles en el Gigante de Acero, la realidad es que hubo una pieza que fue fundamental a lo largo de los 90 minutos: Luis Romo.

¿Qué le hizo Lionel Messi a Luis Romo?

Pese a que se ha hablado muy poco de su desempeño, la realidad es que si Lionel Messi no pudo sacar su magia en Monterrey, mucho se debe a Luis Romo, quien estuvo excelso en su marca.

El mediocampista de Rayados secó al argentino, quien incluso debido a la frustración y a una genialidad del mexicano, generó que perdiera la cabeza y lo agrediera en una jugada, aunque de inmediato se disculpó.

“Era parte ahí, de no darle ningún momento de comodidad y creo que el objetivo está cumplido. (¿Qué le dijiste a Messi?) Nada, cosas de campo. Ahorita lo decía, lo que hablo ahí se queda ahí, no hay que darle más vueltas.

“Sí, después del túnel me pegó un patadón, pero se disculpó inmediatamente, no hubo mala intención entonces es parte de disfrutar. No lo respetaba para nada dentro del campo, pero es lindo, es lindo enfrentarlo y tener una actitud de disfrutar cuando estás ante este tipo de jugadores”, compartió con Fox Sports.