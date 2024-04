El pasado miércoles 10 de abril, el conjunto de Monterrey le brindó a su afición una gran alegría al dejar fuera de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf al Inter de Miami, que pisó suelo regiomontano plagado de todas sus estrellas, entre ellas Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets.

Lee también Enrique Garay estalló en contra de André Marín; dijo que es un 'oje... y mala leche'

El conjunto de la MLS llegó a la Sultana del Norte con toda la intención de revertir el marcador global, que hasta ese momento se mantenía dos goles a uno a favor de Rayados; sin embargo, en medio de las cuestiones deportivas, se levantó mucho revuelo alrededor de la visita del delantero argentino.

Desde la llegada de Lionel Messi a territorio mexicano, cientos de aficionados estuvieron al pendiente de todo lo que sucediera con La Pulga. Después de que se confirmó presencia en el BBVA, cientos de aficionados se reunieron en el aeropuerto o en las inmediaciones del hotel de concentración del Inter Miami, tan sólo para ver pasar a la ex estrella del Barcelona.

¿Qué fue lo que molestó a L.A. Park?

Sin embargo, no todos estuvieron muy de acuerdo con todo lo relacionado a Messi. Y es que hay que recordar que entre las medidas de seguridad que se implementaron para proteger al delantero de la selección de Argentina, fue advertir a los aficionados que serían arrestado si intentaban saltar a la cancha para intentar tomarse fotos con Lio. “Toda persona que ingrese a la cancha será arrestada”, advirtió Rayados en sus redes sociales.

Esta situación causó ámpula entre varios aficionados, pero hubo un personaje que aprovechó sus redes sociales para criticar estas medidas: el luchador L.A. Park, quien aseguró que si algún día él se negara a dar un autógrafo, no lo bajarían de 'mam... y cul...'.

"Está Lionel Messi en Monterrey y en las noticias dicen que si molestas a Lionel Messi pidiéndole una fotografía serás arrestado, y a mí hasta me jalonean y me dicen: 'te tomas la foto, porque te la tomas', y si les digo que no, (pasa) casi un mes en las redes sociales, sin bajarme de 'mmon' y 'culer'", escribió la Huesuda en su cuenta de X (antes Twitter).