Cruz Azul se quedó con el triunfo, por la mínima (0-1), en la ida de las semifinales del Clausura 2024 ante Monterrey.

Por la posición en la clasificación general durante la fase regular, La Máquina tiene pie y medio en la final del futbol mexicano.

Además, para la vuelta, contará con el apoyo de su público en el Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que la disputa por el título está cada vez más cerca.

Durante el análisis del triunfo celeste, Ricardo Peláez propuso la formación ideal con la que Rayados podría revertir el marcador adverso para imponer al conjunto de La Noria.

“A mí me tocó como técnico el Tuca Ferretti [utilizaba] dos puntas y el trabajo sucio lo hacían los de afuera, bajaban hasta donde tenían que bajar”, compartió.

El director técnico brasileño reafirmó lo que su compañero en Futbol Picante estaba diciendo y lanzó el sorpresivo comentario, pero haciendo referencia a sus antiguos jugadores en Chivas.

“[Ponía a] Ramoncito, Tilón y Coyote y ustedes quédense por allá, no me estén jorobando; no vengan a desarmar”, señaló el exentrenador.

A pesar de que el Tuca Ferretti suele no medirse con sus comentarios en ESPN, en esta ocasión la frase que utilizó fue para explicar la formación táctica que utilizaba.