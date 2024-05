Cruz Azul logró sacar ventaja (0-1) en la ida de las semifinales del Clausura 2024 ante Monterrey.

La Máquina puso pie y medio en la final del futbol mexicano, gracias a la anotación de Carlos Rotondi.

Con el marcador, el conjunto de Martín Anselmi obliga a que Rayados tenga que ganar por dos goles de diferencia en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Lee También Cruz Azul pega primero ante Rayados y se acerca a la final de la Liga MX

Luego del triunfo, Álvaro Morales sorprendió al no dejar pasar la oportunidad de felicitar a la escuadra de La Noria y al desear verla en la final de la Liga MX.

“No voy a regresar a La Máquina, pero me da mucho gusto que Cruz Azul esté muy bien y me da gusto por ex familia celeste”, reconoció en la mesa de Futbol Picante.

Lee También Cruz Azul metió gol al minuto 33 a Rayados y la cábala se fortalece

El conductor de ESPN reveló que le gustaría ver a su antiguo equipo disputar el título del Clausura 2024 contra las Águilas de André Jardine.

“Me da mucho gusto que Cruz Azul haya ganado. Por la industria, espero que la final sea América-Cruz Azul, sería una estupenda final”, externó.