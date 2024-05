A lo largo de su carrera como futbolista profesional, Antonio Mohamed demostró que era un adelantado a su época. El futbolista profesional comenzó a destacar no sólo por su buen toque de balón, además sus excentricidades lo hicieron inconfundible en el terreno de juego.

Además, el Turco siempre brilló por su carácter duro, metiéndose en problemas en más de una ocasión por sus peleas. Recién, en un programa argentino, reveló que en una ocasión tuvo una pelea con otro viejo conocido del futbol mexicano.

¿Contra quién se fue a los golpes Mohamed?

Antonio Mohamed, luego de renunciar a Pumas, continúa disfrutando del descanso que tomó alejado de las canchas. El entrenador visitó un programa argentino donde reveló que durante su etapa en Celaya, en una ocasión llegó a los golpes con Diego Latorre. Al final, todo quedó en una calentura, ya que tras ese episodio se fueron a jugar golf juntos.

“Jugamos en todos lados con Diego, es un hermano. Con Diego me agarré a piñas, al final soy un conflictivo, ja. Es con el único que me peleé en el fútbol. Y después de eso nos fuimos a jugar al golf. Fue en Celaya, en México. Nos rasguñamos (risas). Me arañó y yo lo arañé.

“Yo estaba para los suplentes y Diego para los titulares. No sé qué hice y él dijo algo. Le dije ‘no me digas nada a mí si me conocés, Diego, no me rompas’. Algo de eso pasó. Discutimos, el equipo venía mal y nos peleamos. Nos peleamos siendo argentinos, vivíamos juntos, él con Yanina (su esposa) y nosotros en el country de al lado. Nuestros hijos iban juntos al colegio, todo”, dijo en F90.