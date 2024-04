A lo largo de la semana, nadie hablaba de otra cosa que no fuera el partido de Vuelta de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup entre Monterrey e Inter Miami, ya que tendría el ingrediente extra de tener a Lionel Messi en el Gigante de Acero.

No obstante, pese a que el partido de Ida estuvo más parejo, la realidad es que el miércoles por la noche sólo hubo un equipo en el terreno de juego: Rayados. El equipo de Fernando Ortiz borró al cuadro de la MLS y avanzó a Semifinales.

¿Qué le dijeron a Fernando Cevallos?

Luego de la contundente victoria de Monterrey sobre el Inter Miami (5-2 global), el equipo de Fox Sports estuvo analizando el partido desde el Gigante de Acero, cuando se suponía que la afición ya había salido del estadio.

Sin embargo, de manera inesperada, cuando Fernando Cevallos estaba dando su postura sobre el partido, a lo lejos se pudo escuchar a un aficionado regiomontano, quien le mentó la madre al polémico comentarista.

El insulto no pasó desapercibido por sus compañeros, quienes no pudieron contener la risa. Aunque fue Carlos Hermosillo quien disfrutó más el momento, quien le dijo “te hablan” y después no pudo contener las risas.

Por su parte, Alejandro Blanco, Gustavo Mendoza y Christian ‘Chaco’ Giménez tuvieron que contener las carcajadas. Cevallos, por su parte, se quedó callado un momento y después continuó hablando.